Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le message fort d'un intouchable d’Ancelotti sur son avenir !

Publié le 9 mars 2022 à 6h30 par Th.B.

Devenu intouchable sous la houlette de Carlo Ancelotti, Vinicius Jr n’a pas évoqué de certitudes quant à son avenir au Real Madrid ces dernières heures.

Arrivé à l’été 2018, au moment où le Real Madrid perdait Cristiano Ronaldo, le jeune Vinicius Jr a eu bien du mal à trouver une certaine régularité que ce soit au niveau de ses performances ou de ses titularisations. Cependant, depuis le retour de Carlo Ancelotti à la tête du club merengue l’été dernier, l’international brésilien connaît la saison la plus fructueuse de sa carrière aux côtés de Karim Benzema. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Vinicius Jr s’est montré évasif quant à son avenir à quelques heures du choc opposant le Real Madrid au PSG en Ligue des champions ce mercredi soir.

« Je ne sais pas jusqu'où nous irons »