Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta tiendrait son premier renfort estival !

Publié le 9 mars 2022 à 6h00 par Th.B.

Pourtant annoncé dans le viseur du Bayern Munich, Andreas Christensen devrait snober le champion d’Allemagne pour rejoindre le FC Barcelone à l’issue de son contrat à Chelsea en juin prochain.

Après s’être considérablement renforcé lors du mercato hivernal en enregistrant pas moins de quatre recrues, le comité de direction du FC Barcelone envisagerait d’une nouvelle fois se montrer particulièrement actif l’été prochain. Outre l’opération Erling Braut Haaland qui serait considérée comme étant prioritaire aux yeux du président Joan Laporta, le recrutement de futurs agents libres serait d’actualité. Et Andreas Christensen pourrait ouvrir la marche.

Un contrat jusqu’en 2027 pour Christensen ?