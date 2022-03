Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux recrues estivales déjà prévues pour Xavi ?

Publié le 9 mars 2022 à 5h15 par T.M.

Alors que le mercato estival s’annonce mouvementé au FC Barcelone, Xavi a vu Joan Laporta se prononcer sur deux gros dossiers du club catalan.

Cet hiver, le FC Barcelone s’est bien renforcé, accueillant notamment Dani Alves et Adama Traoré, qui ont déjà beaucoup apporté en Catalogne. Mais seront-ils encore là la saison prochaine ? En effet, la question se pose. Le Brésilien n’a signé que 6 mois tandis que l’ailier espagnol est prêté avec option d’achat par Wolverhampton, mais rien ne dit encore que cette option sera levée par le Barça. Alors que l’avenir de Dani Alves et Adama Traoré est donc incertain à Barcelone, Joan Laporta a fait le point.

« Nous verrons ce que nous pouvons faire »