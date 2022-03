Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse révélation sur la succession de Kylian Mbappé !

Publié le 9 mars 2022 à 5h00 par T.M.

Le PSG fait actuellement tout pour prolonger Kylian Mbappé. Mais quid de sa succession en cas de départ ? Des réponses ont été apportées à ce sujet.

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les discussions. Aujourd’hui, le Français est au PSG, mais il arrive au terme de son contrat. Cela fait ainsi plusieurs mois maintenant que le Qatar tente tout pour convaincre Mbappé de signer un nouveau bail, n’hésitant pas pour cela à lui promettre un salaire XXL. Mais le spectre d'un départ libre en fin de saison est également là et le Real Madrid se tient à l’affût pour récupérer Kylian Mbappé. D’ailleurs, chez les Merengue, l’optimisme serait présent.

Le PSG attend le choix de Mbappé !