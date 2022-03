Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi aurait déjà un accord avec une piste du PSG !

Publié le 8 mars 2022 à 14h00 par P.L.

Cherchant à renforcer son entrejeu, le FC Barcelone serait intéressé par le profil de Franck Kessié, en fin de contrat en juin prochain. De son côté, le joueur aurait confirmé à Xavi ses intentions pour son avenir.

Traversant l’une des périodes les plus difficiles de son histoire, le FC Barcelone cherche à se reconstruire une équipe capable d’atteindre à nouveau les sommets du football européen. Joan Laporta a donc déjà commencé son travail dès cet hiver en renforçant le secteur offensif de Xavi avec les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Désormais, le président catalan se concentrerait sur les autres postes à renforcer. Et avec la situation économique délicate que le club catalan traverse, Joan Laporta pourrait bien se tourner vers le marché des agents libres. Au milieu de terrain, le Barça serait ainsi intéressé par le profil de Franck Kessié, en fin de contrat en juin prochain et qui figurerait également sur les tablettes du PSG.

Kessié a confirmé à Xavi son envie de rejoindre le Barça