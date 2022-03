Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prépare un terrible coup à Leonardo !

Publié le 7 mars 2022 à 23h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessié serait suivi de près par le PSG et le FC Barcelone. Pour rafler la mise et battre la concurrence parisienne, le club catalan aurait programmé un rendez-vous dans les prochains jours avec l'agent de l'Ivoirien.

Après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma pour 0€ l'été dernier, Leonardo aimerait réitérer cet exploit à la fin de la saison. Alors que Franck Kessie sera en fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, le directeur sportif du PSG aurait placé son nom sur ses tablettes pour tenter de le recruter librement et gratuitement à l'été 2022. Toutefois, Leonardo serait à la lutte avec le Barça sur ce dossier. Et le club emmené par Xavi s'activerait en coulisses pour remporter son bras de fer avec le PSG.

Une réunion au sommet entre le Barça et le clan Kessié ?