Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta sur le point de boucler sa première recrue estivale ?

Publié le 8 mars 2022 à 22h30 par Th.B.

Bien qu’il soit question d’un accord imminent pour une arrivée en tant qu’agent libre en fin de saison, Andreas Christensen n’aurait pas encore signé son futur contrat au FC Barcelone. Mais ce ne serait plus qu'une question de temps.

À l’instar d’Eric Garcia ou encore de Memphis Depay, le FC Barcelone serait susceptible de recruter un, voire plusieurs autres agents libres lors du prochain mercato estival. Ce serait notamment le cas d’Andreas Christensen, dont le contrat à Chelsea ne court que jusqu’en juin prochain et qui ne devrait pas être prolongé. Le journaliste Fabrizio Romano a affirmé lors de The Here We Go Podcast que les dirigeants de Chelsea seraient déjà parfaitement au courant que l’international danois ne rempilera pas la saison prochaine et que sa prochaine destination serait… le FC Barcelone.

Un contrat de cinq ans pour Christensen au Barça, pas encore signé