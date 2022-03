Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse révélation sur la prolongation de Marquinhos !

Publié le 8 mars 2022 à 21h15 par Th.B.

Alors que Thomas Tuchel aurait tenté de l’attirer à Chelsea l’été dernier, Marquinhos a repoussé les avances de son ancien coach et a fait savoir que son avenir s’écrira au PSG. En coulisse, les dirigeants parisiens seraient sur le point de trouver un accord total, à condition de trouver un terrain d’entente sur la durée du contrat en question.

« Il y a des discussions, j’espère que ça va aller vite. Mon avenir c’est le PSG. Leonardo connaît mon envie, le club connait mon envie, ils savent ce que je veux » . Arrivé au PSG à l’été 2013, lui qui fut l’ultime recrue du premier passage de Leonardo à la tête de la direction sportive parisienne, Marquinhos est rapidement devenu un élément incontournable de l’effectif du PSG jusqu’à en devenir le capitaine après le départ de Thiago Silva à Chelsea au cours du mercato estival de 2020. Sur les ondes de RMC , Marquinhos faisait passer le message ci-dessus au sujet de son avenir alors que son contrat actuel ne prendra fin qu’en juin 2024 au PSG.

Dernière ligne droite pour la prolongation de contrat de Marquinhos !