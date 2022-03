Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Newcastle fait irruption dans un dossier à 0€ de Leonardo !

Publié le 9 mars 2022 à 1h15 par Th.B.

Surveillant la situation contractuelle d’Antonio Rüdiger à Chelsea depuis un bon moment, Leonardo verrait son plan d’attirer le défenseur allemand au PSG se compliquer en raison de l’irruption de Newcastle dans l’opération.

À l’instar du dernier mercato estival au cours duquel Leonardo avait tenu à saisir les plus grandes opportunités sur le marché des agents libres en recrutant notamment Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Sergio Ramos. Et pour ce qui est de la prochaine session des transferts, le directeur sportif du PSG pourrait remettre le couvercle. De Paul Pogba à Ousmane Dembélé en passant par Antonio Rüdiger, tous semblerait figurer dans les petits papiers de la direction sportive du Paris Saint-Germain. Cependant, pour ce qui est du dossier Rüdiger, en plus de la concurrence du Real Madrid et du Bayern Munich, un surprenant obstacle se mettrait en travers de la route du PSG.

Newcastle s’intéresserait à Rüdiger, mais…