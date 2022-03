Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prend une grande décision pour De Jong !

Publié le 9 mars 2022 à 1h00 par Th.B.

Alors qu’il semblait être un potentiel sacrifice hivernal de l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta, Frenkie de Jong est parvenu à inverser la tendance et serait devenu intransférable aux yeux du FC Barcelone et ce, malgré l’intérêt du Bayern Munich.

« Il est très exigeant avec lui-même. C'est difficile de jouer mieux. Nous insistons sur le fait qu'il doit prendre sa chance, qu'il est transcendant, que c'est un grand joueur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il est très humble et il est difficile de trouver ce profil ». Voici le message que Xavi Hernandez a dernièrement fait passer lors de sa présence en conférence de presse. L’entraîneur du FC Barcelone semble avoir une entière confiance en Frenkie de Jong qui a pourtant fait l’objet de rumeurs de départ ces derniers mois et notamment lors du mercato hivernal, au moment où il semblait être en perte de vitesse au FC Barcelone.

Malgré l’intérêt du Bayern, De Jong ne devrait pas quitter le Barça