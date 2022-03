Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros troc en préparation pour Adama Traoré ?

Publié le 9 mars 2022 à 0h30 par Th.B.

Semblant être déterminé à conserver Adama Traoré à l’issue de son prêt l’été prochain, le président Joan Laporta songerait à sacrifier Francisco Trincão et Riqui Puig pour définitivement s’attacher les services de Traoré.

Au cours du dernier mercato hivernal, le FC Barcelone a bouclé les venues de quatre renforts. Outre Dani Alves, Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang, le président Joan Laporta est parvenu avec son directeur exécutif Mateu Alemany à mener à bien le prêt avec option d’achat de 30M€ d’Adama Traoré. Cependant, en raison des difficultés économiques rencontrées par le FC Barcelone, Joan Laporta a avoué ces dernières heures que cette opération n’était à ce jour seulement faisable alors qu’à l’annonce de sa signature, le président du FC Barcelone affirmait avoir la ferme intention de lever l’option d’achat convenue avec Wolverhampton.

Laporta prêt à sacrifier Trincao et Puig pour Traoré ?