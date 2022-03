Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande annonce de Vinicius Jr sur son avenir !

Publié le 8 mars 2022 à 17h30 par Amadou Diawara

Lors de l'été 2018, Vinicius Jr a quitté Flamengo pour rejoindre le Real Madrid. Après des débuts compliqués à la Maison-Blanche, l'attaquant brésilien affiche une forme étincelante cette saison. Et à la veille du choc face au PSG, Vinicius Jr a profité de l'occasion pour envoyer un gros message sur son avenir au Real Madrid.

Alors qu'il faisait le plus grand bonheur de Flamengo, Vinicius Junior a tapé dans l'oeil du Real Madrid. A tel point que le club merengue a déboursé environ 45M€ pour arracher le crack brésilien de 21 ans à son ancien club. Arrivé à l'été 2018 au Real Madrid, Vinicius Junior était en grande difficulté lors de ses trois premières saisons, ne parvenant pas à enchainer les performances de très haut niveau. Mais aujourd'hui, la donne a complètement changé. En effet, Vinicius Jr est époustouflant depuis le début de saison et est devenu un élément incontournable de l'effectif de Carlo Ancelotti. Comme un poisson dans l'eau aujourd'hui au Real Madrid, Vinicius Junior a lâché toutes ses vérités sur son avenir à la veille du choc au sommet face au PSG en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

«Je ne sais pas jusqu'où nous irons, mais...»