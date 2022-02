Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : La grande annonce du vestiaire sur la relation entre Benzema et Vinicius Jr !

Publié le 27 février 2022 à 14h00 par D.M.

Après la victoire du Real Madrid face au Rayo Vallecano, Thibaut Courtois a mis en avant la bonne entente entre Karim Benzema et Vinicius Jr.

« Il fait ce qu'il veut. Frère, joue pas avec lui ! La vie de ma mère. Il joue contre nous » confiait Karim Benzema à Ferlandy Mendy en octobre 2020 lors d’une rencontre de Ligue des champions face au Borussia Mönchengladbach. L’attaquant français faisait référence à la très mauvaise partie réalisée par Vinicius Jr. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. L’international brésilien est devenu l’une des stars du Real Madrid, tandis que la relation entre les deux hommes semble au beau fixe. « C'est une personne formidable et un grand joueur. Il fait tout ce qu'il peut pour m'aider sur et en dehors du terrain. Il me donne quelques conseils mais, bien sûr, il le fait plus sur le terrain. C'est un rêve devenu réalité de jouer avec lui » confiait Vinicius Jr il y a quelques jours au sujet de l’attaquant.

« Ils s'entendent très bien »