Real Madrid : Une star d’Ancelotti prévient clairement le PSG !

Publié le 25 février 2022 à 4h45 par A.M.

Dix jours après la victoire du PSG contre le Real Madrid (1-0), Toni Kroos assure que les Madrilènes sont remontés à bloc pour inverser la tendance au match retour.

Le 15 février dernier, le PSG réalisait une très belle prestation contre le Real Madrid lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Toutefois, les Parisiens ont du attendre les dernières secondes pour matérialiser leur domination par un but, signé Kylian Mbappé. Par conséquent, la qualification reste tout à fait envisageable pour le club merengue , et Toni Kroos lance déjà le match retour qui se déroulera le 9 mars.

Kroos annonce la couleur