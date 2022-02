Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : La nouvelle mise au point d'Ancelotti sur Benzema !

Publié le 20 février 2022 à 21h00 par La rédaction

Incertain avant d'affronter le PSG, Karim Benzema a finalement tenu sa place, mais semblait être très court physiquement. Ce dimanche, Carlo Ancelotti a donné des nouvelles du buteur du Real Madrid.

Inexistant face au Paris Saint-Germain lors du match aller des 8èmes de finale de Ligue des Champions, le Real Madrid a bien réagi en s’imposant 3-0 sur ses terres face à Alaves. Après une première mi-temps plutôt compliquée, la Casa Blanca a accéléré en 2ème période, notamment grâce à un très bon Karim Benzema. Récemment revenu de blessure, l’international français a délivré 2 passes décisives, avant de convertir un pénalty dans les derniers instants. Alors qu'il n’était pas encore en forme face aux parisiens, le buteur de 34 ans a besoin de retrouver le rythme selon Carlo Ancelotti.

«C'est normal qu'il ait besoin d'un peu de temps, il manque de rythme»