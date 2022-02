Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema prévient le PSG !

Publié le 14 février 2022 à 20h14 par A.D.

Ce mardi soir, le Real Madrid se déplace au Parc des Princes pour son huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au PSG. En conférence de presse, Karim Benzema a annoncé la couleur avant ce choc.