Real Madrid : Le bel aveu de ce cadre d’Ancelotti après la déroute face au PSG !

Publié le 20 février 2022 à 1h30 par Th.B.

Surclassé par le PSG dans un 1/8ème de finale aller de Ligue des champions où le Real Madrid n’a que trop peu existé (1-0), Dani Carvajal a reconnu ses torts en promettant du mieux.

Titularisé dans le couloir droit de la défense du onze de départ de Carlo Ancelotti, Dani Carvajal a été dépassé par la vivacité et la percussion de Kylian Mbappé. Au point où il s’est retrouvé en tort sur une action dans la surface de réparation qui a engendré le pénalty obtenu par l’attaquant du PSG, mais manqué par Lionel Messi à l’heure de jeu. Finalement, le défenseur du Real Madrid a été remplacé par Lucas Vazquez pour les 20 dernières minutes de la rencontre. De nouveau titulaire la victoire du Real Madrid face à Alaves (3-0) ce samedi soir, Dani Carvajal a reconnu avoir été en difficulté face au PSG, à l’instar de l’intégralité de l’effectif merengue.

«L'équipe n'était pas bonne à Paris, mais mes décisions n'étaient pas les meilleures»