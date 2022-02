Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un joueur regrette déjà l’arrivée d’Ancelotti !

Publié le 19 février 2022 à 22h30 par B.C.

Alors que Carlo Ancelotti a pris les rênes du Real Madrid l’été dernier, Richarlison regrette le départ de son ancien entraîneur à Everton.

Suite au départ de Zinedine Zidane en fin de saison dernière, le Real Madrid a décidé de faire appel à Carlo Ancelotti pour remplacer l’entraîneur français. Après son départ en 2015, Ancelotti a donc retrouvé la capitale espagnole l’été dernier, laissant derrière lui les joueurs d’Everton, déçus de le voir partir au Real Madrid. Au cours d’un entretien avec TNT Sports , Richarlison a reconnu qu’il aurait aimé voir Carlo Ancelotti rester chez les Toffees , bien que l’international brésilien comprenne sa décision.

« Malheureusement, il est parti au Real Madrid »