Real Madrid - Malaise : Cette nouvelle annonce après la débâcle contre le PSG !

Publié le 20 février 2022 à 22h30 par La rédaction

Très décevants face au PSG, le Real Madrid essuie de nombreuses critiques venant des supporters. Après la victoire facile (3-0) face à Alaves en championnat, Emilio Butragueño a tenu à réagir.

Si le match était très prometteur sur le papier, le Real Madrid n’a finalement pas vu le jour lors du 8ème de finale aller de Ligue des Champions face au PSG. Opposés à Alaves en championnat, les Madrilènes ont montré un tout autre visage, en s'imposant 3-0. Alors que personne n’a été épargné par les critiques après la défaite contre le PSG, plusieurs acteurs de la Casa Blanca ont réagi dans la presse ces derniers jours. Après le match face à Alaves, le vice-président du Real Madrid, Emilio Butragueño a tenu a analyser le match, tout en revenant sur le match face au Paris Saint-Germain.

« Nous avons un niveau d'exigence énorme »