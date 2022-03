Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Karim Benzema se méfie avec le feuilleton Mbappé…

Publié le 9 mars 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé pourrait le rejoindre au Real Madrid l’été prochain étant donné qu’il arrive en fin de contrat avec le PSG, Karim Benzema évite de trop s’afficher avec son coéquipier de l’équipe de France.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé semble bien parti pour s’engager libre avec le Real Madrid, d’autant que le10sport.com vous a révélé en exclusivité que l’attaquant français disposait déjà d’un accord moral avec le club merengue. En attendant, et même s’il a développé sa complicité avec Karim Benzema depuis le retour de ce dernier en équipe de France l’été dernier, le joueur du PSG s’efforce de rester discret sur les réseaux sociaux avec son homologue du Real Madrid.

Benzema et Mbappé sont vigilants…