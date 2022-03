Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Kylian Mbappé !

Publié le 9 mars 2022 à 9h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé semble toujours être sur le départ du PSG. La tendance reste à une signature libre au Real Madrid.

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours un sujet majeur au PSG. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain et le Real Madrid continue d'en faire sa priorité pour la saison prochaine. L'été dernier, le club merengue avait déjà transmis plusieurs offres au PSG, allant jusqu'à 180M€, mais les Parisiens avaient tout repoussé. Toutefois, le club de la capitale n'a désormais plus son mot à dire puisque Kylian Mbappé peut négocier avec le club de son choix en vue d'une arrivée libre l'été prochain.

La tendance est toujours à un départ pour Mbappé