Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a lâché un énorme indice sur son avenir !

Publié le 9 mars 2022 à 9h15 par A.M.

Alors que les images de Kylian Mbappé admirant le nouveau stade Santiago Bernabeu font grandement parler en Espagne, tout aurait été calculé par l'attaquant du PSG.

Mardi, à la veille du huitième de finale retour de la Ligue des champions, Kylian Mbappé s'est présenté sur la pelouse du Santiago Bernabeu pour participer à l'entraînement d'avant-match. L'occasion pour l'attaquant du PSG de découvrir l'enceinte du Real Madrid dont les travaux de rénovation sont terminés, et visiblement il a apprécié. La vidéo dans laquelle on le voit s'émerveiller du stade qui pourrait être celui de son futur club fait le buzz en Espagne et selon le journaliste ibérique Julio Pulido, Kylian Mbappé n'a rien laissé au hasard.

«Il le sait et l'a parfaitement mesuré, il a voulu faire ce geste»