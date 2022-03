Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de Pochettino sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 8 mars 2022 à 18h45 par T.M.

Alors que cette rencontre au Bernabeu pourrait être particulière pour Kylian Mbappé étant donné son avenir incertain, Mauricio Pochettino s’est voulu plutôt serein à ce sujet.

La saison prochaine, Kylian Mbappé pourrait bien jouer au Real Madrid. En attendant de possiblement signer avec les Merengue, le Français pourrait être de la partie ce mercredi au Bernabeu. Le moment pourrait donc être particulier pour Mbappé, d’autant qu’il pourrait recevoir un accueil particulier des fans du Real Madrid. L’intérêt de ce match retour va donc au-delà du sportif, mais cela ne semble pas inquiéter Mauricio Pochettino comme il a pu l’expliquer ce mardi en conférence de presse.

« Il ne changera pas sa façon de jouer »