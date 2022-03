Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Pogba plombée par deux stars ?

Publié le 9 mars 2022 à 7h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba serait suivi de très près par le PSG et la Juventus. Pour se donner les moyens de ses ambitions et battre la concurrence parisienne, la Vieille Dame serait contrainte de sacrifier à la fois Paulo Dybala, Adrien Rabiot et Moïse Kean lors du prochain mercato estival.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Paul Pogba quittera Manchester United librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alors qu'un renouvellement de contrat ne serait pas d'actualité aujourd'hui, La Pioche serait déjà condamnée à quitter les Red Devils cet été. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG et à la Juventus, bien décidés à réaliser un coup XXL à 0€ avec Paul Pogba. Et pour devancer le club de la capitale, la Vieille Dame saurait déjà ce qu'elle a à faire.

Dybala, Kean et Rabiot sacrifiés par la Juve pour Paul Pogba ?