Mercato - PSG : C’est maintenant ou jamais pour Paul Pogba !

Publié le 9 mars 2022 à 6h15 par Th.B.

Intéressé par le profil de Paul Pogba depuis un bon moment, Leonardo aurait un boulevard afin d’attirer le champion du monde au PSG selon la presse transalpine.

Certes, c’est un secret de polichinelle tant le nom de Paul Pogba revient avec insistance du côté du PSG dans la presse. Cependant, il se pourrait bien que le champion du monde tricolore connaisse la saison prochaine sa première expérience dans le championnat de France. Sous contrat jusqu’en juin prochain à Manchester United, Pogba ne devrait pas prolonger son engagement envers les Red Devils , club qu’il a ouvertement souhaité quitter à l’été 2019. Et alors que le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus semblent être des obstacles aux plans de Leonardo avec Paul Pogba.

