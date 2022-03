Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un renfort pourrait débarquer dans les prochains jours !

Publié le 8 mars 2022 à 16h10 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM en janvier et cédé en prêt dans la foulée au Spartak Moscou, Samuel Gigot pourrait faire son retour en Provence plus rapidement que prévu en raison du contexte en Ukraine.

Durant le mercato hivernal, l’OM a bouclé les arrivées de Cédric Bakambu (30 ans) et Sead Kolasinac (28 ans), tous deux libres au moment de leur signature au sein du club phocéen. Mais une troisième recrue a été officialisée par Pablo Longoria avant de filer en prêt : Samuel Gigot (28 ans). Le défenseur central français a été transféré en provenance du Spartak Moscou, repartant dans la foulée en prêt au sein du club russe, et le contexte actuel en Ukraine incite l’OM à anticiper le retour de Gigot.

Gigot de retour à l’OM très prochainement ?