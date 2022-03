Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare un coup colossal à 0€ avec Raiola !

Publié le 9 mars 2022 à 12h10 par D.M.

Les dirigeants de l'OM auraient pris contact avec Mino Raiola pour discuter d'une arrivée d'Henrikh Mkhitaryan, sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec l'AS Roma.

Le prochain mercato estival sera-t-il semblable au précédent à l’OM ? Il faudra faire fort pour imiter celui de 2021. L’année dernière, le club marseillais avait bouclé l’arrivée de douze recrues. Très actif, Pablo Longoria avait multiplié les contacts pour renforcer le groupe de Jorge Sampaoli et réaliser de jolis coups sur le marché. Le président phocéen a d'ailleurs déjà la tête tournée vers la prochaine session de transferts et s’est déjà mis au travail. Longoria aurait, notamment, contacté Mino Raiola pour discuter de l’avenir de l’un de ses protégés.

L'OM aurait contacté Raiola pour Mkhitaryan