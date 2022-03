Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Messi provoqué par une opération à 270M€ ?

Publié le 9 mars 2022 à 23h10 par D.M.

A en croire la presse espagnole, le FC Barcelone serait en discussions avancées avec Lionel Messi. Le club catalan pourrait prendre part à une incroyable opération pour signer le joueur du PSG.

La presse espagnole a lâché une incroyable bombe ce mardi. Selon les informations d ’OK Diario , Lionel Messi négocierait déjà son départ. Arrivé au PSG en août dernier, l’international argentin discuterait avec Joan Laporta d’un retour au FC Barcelone. Le média livre plusieurs explications à ce transfert. La famille de Messi ne se plairait pas à Paris et souhaiterait retourner en Catalogne. Par ailleurs, la Pulga souhaiterait être au centre d’un projet sportif, chose impossible au PSG en raison de la présence de Kylian Mbappé. Le joueur de 34 ans aurait donné son accord pour un contrat de deux ans et aurait accepté de baisser considérablement son salaire pour rejoindre son équipe de cœur.

Le Barça pourrait avoir les moyens de recruter Messi