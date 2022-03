Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat beaucoup moins important que prévu pour Mbappé ?

Publié le 9 mars 2022 à 11h15 par A.C.

Les propriétaires du Paris Saint-Germain auraient lancé une nouvelle offensive pour prolonger Kylian Mbappé, mais les chiffres évoqués ne semblent pas vraiment être les bons.

Il ne reste plus que trois mois et demi avant la fin du contrat de Kylian Mbappé, mais au Paris Saint-Germain on garde espoir. Une nouvelle offre aurait ainsi été faite à en croire les révélations du Parisien , qui évoque des montants colossaux pour convaincre Mbappé de revoir sa position. On parle notamment de 50M€ net par an et d’une prime à la signature de 100M€... mais ces informations ont trouvé peu de confirmations ! Leonardo lui-même les a démenties lors d’un entretien accordé à L’Équipe , précisant toutefois que le PSG échange toujours avec l’entourage de Mbappé.

Mbappé sera le joueur le mieux payé du PSG, mais....