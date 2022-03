Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de théâtre dans le feuilleton Haaland !

Publié le 9 mars 2022 à 7h45 par Th.B.

Alors qu’il est question d’une volonté d’Erling Braut Haaland de rejoindre le FC Barcelone à la prochaine intersaison, le Barça ne serait pour le moment pas en mesure d’assumer une telle opération, au contraire de Manchester City et du Real Madrid lorsque le PSG n’intéresserait pas le buteur du Borussia Dortmund.

Bien que le PSG soit sur les rangs pour tenter de l’accueillir dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé comme le10sport.com vous le dévoilait en août dernier, il se pourrait que les plans du Qatar tombent à l’eau pour Erling Braut Haaland. En effet, le journaliste David Ornstein révélait lundi dans The Athletic Football Podcast qu’évoluer en Ligue 1 ne serait pas une option étudiée par l’attaquant du Borussia Dortmund qui disposerait d’une clause libératoire de 75M€ effective à l’été 2022. En outre, SPORT a confié ce mardi qu’Haaland aurait tranché en faisant du FC Barcelone sa prochaine destination.

Le Barça finalement pas sur le point de recruter Haaland, City prêt à faire sauter la banque ?