Foot - OM

OM - Clash : Mandanda, Milik... Longoria mis au pied du mur avec Sampaoli !

Publié le 9 mars 2022 à 8h30 par D.M.

Président de l'OM, Pablo Longoria a rencontré ce mardi les groupes de supporters. Une réunion animée au cours de laquelle les choix de Jorge Sampaoli ont été discutés.

Jorge Sampaoli est dans la tourmente. Alors que l’OM s’est incliné face à l’AS Monaco dimanche dernier, le technicien argentin est loin de faire l’unanimité auprès des supporters, mais aussi auprès de son groupe. Comme annoncé par RMC Sport il y a quelques jours, l’entraîneur s’est coupé d’une partie du vestiaire. Certains membres de l’OM ne comprennent pas ses choix et notamment sa gestion des cas Arkadiusz Milik et Steve Mandanda. Le manque de continuité et de stabilité dans le onze de départ lui est aussi reproché. « À qui la faute ? À l’entraîneur ! Les changements de système récurrents font que les joueurs ont perdu leurs repères ou leur spontanéité » a lâché un membre du club marseillais.

Les supporters pointent du doigt les choix de Sampaoli