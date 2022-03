Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti interpelle Kylian Mbappé pour son avenir !

Publié le 9 mars 2022 à 19h45 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé voit son avenir être assez incertain du côté du PSG. De son côté, Marco Verratti souhaite voir le numéro 7 parisien prolonger au moins pour une saison supplémentaire.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé voit son avenir être de plus en plus incertain au PSG. Le joueur dispose d’un accord de principe avec le Real Madrid comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en janvier dernier. Toutefois, ses coéquipiers aimeraient le voir prolonger au moins pour une saison supplémentaire avec le club de la capitale. Marco Verratti a donc tenu à interpeller Kylian Mbappé.

« Je le ferais signer aujourd’hui mais ça reste sa décision »