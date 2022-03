Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations sur l’offre du Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 9 mars 2022 à 18h10 par A.C.

S’il rejoint le Real Madrid la saison prochaine, Kylian Mbappé pourrait être beaucoup moins bien payé que s’il reste au Paris Saint-Germain.

Le bras de fer est engagé. Depuis le 1er janvier dernier, Kylian Mbappé peut librement négocier avec d’autres clubs que le Paris Saint-Germain, puisque son contrat se termine dans un peu plus de trois mois. Sur le10sport.com, nous vous avons révélé qu’un accord de principe a déjà été trouvé avec le Real Madrid, où Florentino Pérez l’attend depuis 2017. Au sein du PSG, on ne semble pas encore avoir jeté l’éponge et plusieurs sources ont évoqué récemment l’existence d’une énième offre très importante, même si les versions différentes sur les montants proposés à Mbappé.

Le Real Madrid offre 25M€ par an à Mbappé