Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, Perez active une nouvelle piste à 40M€ !

Publié le 9 mars 2022 à 11h00 par D.M.

A la recherche de renforts au milieu de terrain, le Real Madrid aurait rouvert le dossier Youri Tielemans. Lié à Leicester, l'international belge serait valorisé à 40M€.

La venue du PSG dans la capitale espagnole ce mercredi permettra aux dirigeants du Real Madrid d’observer de plus près les prestations de Kylian Mbappé. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, les responsables merengue espèrent s'attacher ses services la saison prochaine et ont un accord de principe avec le joueur. Mais le recrutement du Real Madrid ne devrait pas se résumer à Mbappé. Un renfort au milieu de terrain est espéré par Carlo Ancelotti. Et un ancien dossier aurait été rouvert.

Tielemans courtisé par le Real Madrid