Mercato - Barcelone : Enorme rebondissement dans le feuilleton Dybala !

Publié le 9 mars 2022 à 19h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala serait dans le viseur du FC Barcelone. Et heureusement pour le club emmené par Xavi, les Bianconeri ne sembleraient pas être pressés de prolonger leur numéro 10. En effet, la direction turinoise aurait décidé de reporter sa réunion avec le clan Dybala pour discuter de son renouvellement de bail.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala pourrait faire ses valises et partir librement et gratuitement dans un nouveau club à l'issue de la saison. Une information qui n'aurait pas échappée au FC Barcelone, emballé par l'idée de réaliser un gros coup à 0€ avec Paulo Dybala. Et à en croire la presse italienne, la Juventus aurait levé le pied pour la prolongation de son numéro 10.

La Juve aurait décidé de reporter son rendez-vous avec le clan Dybala