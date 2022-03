Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a été choqué par Neymar au PSG !

Publié le 9 mars 2022 à 17h30 par T.M.

Après avoir noué des liens très forts au FC Barcelone entre 2013 et 2017, Lionel Messi et Neymar se sont retrouvés cet été au PSG. Toutefois, ces retrouvailles auraient quelque peu étonné la star argentine.

C’est en larmes que Lionel Messi avait dû faire ses adieux au FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Arrivé au terme de son contrat avec les Blaugrana, l’Argentin était d’accord avec Joan Laporta pour signer un nouveau bail. Toutefois, pour des raisons économiques, cela n’a pas pu se faire. Au grand dam du Barça, Messi a dû faire ses valises et le PSG n’a pas hésité une seconde pour sauter sur l’occasion. Alors que le Qatar n’a jamais caché son rêve d’attirer Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, le septuple Ballon d’Or est officiellement devenu un joueur du club de la capitale à l’intersaison. Après 21 ans à Barcelone, La Pulga découvre donc un nouveau club, mais ce n’est pas pour autant qu’il arrive en terrain inconnu. En effet, au PSG, Lionel Messi a retrouvé certains de ses amis les plus proches comme Leandro Paredes, Angel Di Maria et surtout Neymar. Les deux joueurs avaient évolué ensemble au FC Barcelone entre 2013 et 2017 et un lien fort est né suite à cela. Messi a donc rejoint le PSG pour le plus grand bonheur du Brésilien qui n’avait publiquement pas caché quelques mois auparavant sa volonté de rejouer au plus vite avec son ami. C’est désormais chose faite.

« Messi était perplexe »