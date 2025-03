PSG : Luis Enrique «doit se faire virer», l’annonce en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement à charge contre Luis Enrique dont il n'apprécie pas forcément les méthodes au PSG, Daniel Riolo en a remis une couche mercredi soir en direct sur RMC Sport au sujet du technicien espagnol. Selon lui, tout l'engouement du moment autour d'Enrique n'est en rien justifié, et Riolo en profite d'ailleurs pour minimiser sa victoire en Ligue des Champions avec Barcelone en 2015.

Depuis sa nomination sur le banc du PSG à l'été 2023, Luis Enrique n'a pas fait l'unanimité chez les observateurs. Certains n'ont pas hésité à se montrer pour le moins sceptiques, voire virulents, au sujet de certains choix tactiques du coach espagnol, et c'est notamment le cas de Daniel Riolo. L'éditorialiste de RMC s'est régulièrement lâché sur les méthodes Enrique au PSG, et il en a remis une couche mercredi soir en direct dans l'After Foot.

« Luis Enrique n’a fait que une année au PSG »

Riolo relativise le bilan actuel de Luis Enrique qui, même s'il est sur une très bonne période au PSG, n'a pas encore prouvé grand-chose selon lui : « Je vais le dire encore une fois, que la foudre me tombe dessus encore une fois, Luis Enrique n’a fait que une année au PSG. Tout le reste n’est qu’une succession d’échecs », explique-t-il.

« En février, il doit se faire virer »

Riolo va même jusqu'à relativiser la victoire de Luis Enrique en finale de la Ligue des Champions 2015 sur le banc du FC Barcelone. Selon lui, n'importe qui d'autre aurait pu en faire autant : « 2015, Kevin Diaz sur le banc, il gagne la Ligue des Champions avec cette équipe-là. Et en février, il doit se faire virer », lâche Daniel Riolo sur le coach du PSG.