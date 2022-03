Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez veut boucler un transfert en Ukraine

Publié le 10 mars 2022 à 1h00 par A.M.

Alors que la FIFA a décrété la possibilité de recruter des joueurs évoluant dans le championnat ukrainien à coût zéro, le Real Madrid s'intéresserait à Vinicius Tobias qui évolue au Shakthar Donetsk.

Compte tenu du contexte géopolitique en Ukraine, la FIFA a pris des décisions importantes. En effet, les joueurs évoluant dans le championnat ukrainien sont libres de quitter leur club afin de rejoindre un autre pays jusqu'à la fin de la saison. A partir du 1er juillet, ils devront revenir dans leur club. C'est évidemment une condition temporaire qui dépendra de l'évolution de la situation en Ukraine. Plusieurs clubs tentent donc leur chance pour obtenir le prêt de joueurs du championnat ukrainien.

Le Real et l'Atlético veulent Vinicius Tobias