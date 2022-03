Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a failli perdre son meilleur allié !

Publié le 10 mars 2022 à 0h00 par A.C.

Joan Laporta est passé près de perdre l’un des éléments les plus importants de son entourage, au FC Barcelone.

Avec le retour de Joan Laporta, un vent d’espoir a semblé souffler sur un club clairement sur le déclin depuis quelques années. Le président du FC Barcelone a des projets très ambitieux pour relancer la machine et il semble s’être entouré de personnes de confiance pour y parvenir. C’est notamment le cas de Jordi Cruyff, fils de la légende Johan Cruyff et ancien soutien de Victor Font qui a finalement rallié le clan Laporta. C’est en effet lui qui a accompagné le président du Barça lors de ses derniers grands rendez-vous comme le 16 février à Monaco, pour rencontrer Mino Raiola et discuter du futur transfert d’Erling Haaland.

Cruyff refuse l’Ajax pour rester au Barça