Mercato - Barcelone : Pour cette cible XXL à 0€ de Xavi, c'est terminé !

Publié le 10 mars 2022 à 1h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Andreas Christensen serait plus que jamais destiné à rejoindre le FC Barcelone. De son côté, le Bayern n'aurait plus aucun espoir sur ce dossier.

De retour au FC Barcelone pour redresser la barre de son club de coeur, Xavi a frappé fort sur le marché pour mener sa mission à bien. En effet, le coach espagnol s'est offert les services de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang. Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes, Xavi aurait désormais les yeux rivés sur la prochaine fenêtre de transferts, et cette fois, il aimerait recruter un nouveau défenseur central. Dans cette optique, il aurait jeté son dévolu sur Andreas Christensen, en fin de contrat avec Chelsea le 30 juin. Et il semblerait qu'il ait déjà fait le nécessaire pour l'accueillir librement et gratuitement à l'été 2022.

Andreas Christensen ne peut plus échapper au Barça