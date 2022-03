Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta pourrait perdre gros !

Publié le 2 mars 2022 à 23h30 par A.C.

Joan Laporta pourrait voir l’un de ses bras droits au FC Barcelone quitter le navire au cours des prochaines mois.

L’été 2022 sera très mouvementé au FC Barcelone. Plusieurs joueurs pourraient en effet débarquer, tandis que d’autres devraient partir... comme Ousmane Dembélé. Ce dernier est en fin de contrat et à moins d’un véritable miracle, il devrait saluer le Barça à la fin de la saison, avec notamment le Paris Saint-Germain prêt à l’accueillir les bras ouverts. Il pourrait toutefois ne pas être le seul gros départ du côté du Barça ! Fils de la légende Johan Cruyff et actuel conseiller du président, Jordi Cruyff est impliqué dans plusieurs dossiers chauds, avec notamment une rencontre avec Mino Raiola à Monaco le 16 février dernier. Il pourrait pourtant lui aussi claquer la porte...

L’Ajax veut Cruyff comme directeur sportif