Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un gros coup à 0€ est possible pour l’été prochain !

Publié le 8 mars 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Avec son contrat actuellement suspendu avec le club russe de Krasnodar, Rémy Cabella s’est prononcé sur son avenir et n’exclut pas l’idée d’un retour à l’ASSE dans les prochains mois.

Le contexte était actuellement très délicat pour les footballeurs occidentaux sous contrat avec des clubs russes avec la guerre qui a éclaté en Ukraine, leurs contrats ont été pour le moment suspendus. C’est notamment le cas de Rémy Cabella (31 ans), engagé avec Krasnodar et qui devrait donc bientôt se retrouver libre sur le marché des transferts. Le milieu offensif a d’ailleurs assisté à la victoire de l’ASSE contre Metz dimanche, et Cabella en a profité pour évoquer son avenir.

« Un retour à l’ASSE ? C’est possible »