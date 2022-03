Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bouna Sarr lance un appel du pied à Pablo Longoria !

Publié le 9 mars 2022 à 10h10 par G.d.S.S.

Passé par l’OM entre 2015 et 2020 avant de rallier le Bayern Munich, Bouna Sarr n’a pas oublié le club phocéen et se verrait bien y revenir avant la fin de sa carrière. Pablo Longoria est prévenu…

Alors qu’il était considéré comme un jeune élément offensif prometteur à son arrivée en provenance du FC Metz pour 2M€ en 2015, Bouna Sarr a complètement bouleversé sa carrière à l’OM. Repositionné en tant que latéral droit par Rudi Garcia, il est ensuite devenu international sénégalais et a finalement été recruté par le Bayern Munich en 2020. Mais dans un entretien accordé à Canal +, Sarr explique qu’il se verrait bien revenir à l’OM.

« J’aimerais y revenir, je ne sais pas quand… »