Mercato - OM : Cette énorme bombe sur l'avenir de Sampaoli !

Publié le 9 mars 2022 à 9h10 par A.M.

Alors qu'il traverse une période délicate avec l'OM, Jorge Sampaoli pourrait être rapidement démis de ses fonctions selon un journaliste argentin.

Arrivé sur le banc de l'OM il y a un an, Jorge Sampaoli a d'abord suscité de grands espoirs auprès des supporters marseillais grâce à sa proximité avec Marcelo Bielsa et sa philosophie de jeu basée sur un football offensif et attrayant. Les premiers mois du Pelado ont d'ailleurs confirmé cette tendance, mais depuis quelques mois, tout a changé. Le club phocéen enchaîne les prestations décevantes, surtout au Vélodrome avec seulement 5 victoires en 14 rencontres et 2 défaites de suite contre Clermont (0-2) et Monaco (0-1). L'OM a donc perdu sa place de dauphin du PSG et le podium est même menacé par Rennes.

Longoria prêt à se séparer de Sampaoli ?

Par conséquent, de premiers doutes émergent sur Jorge Sampaoli qui serait en froid avec une partie du vestiaire à l'image de Steve Mandanda ou encore Arkadiusz Milik et Alvaro Gonzalez. C'est ainsi que selon les informations de Luis Fregossi, Pablo Longoria aurait décidé de se séparer de Jorge Sampaoli prochainement. Le journaliste argentin assure que le président de l'OM, malgré son soutien public envers son entraîneur, ne comprend plus ses décisions et sent qu'il est lâché par son groupe. Autrement dit, Jorge Sampaoli pourrait très rapidement perdre son poste.