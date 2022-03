Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli voulait autre chose pour son mercato…

Publié le 9 mars 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré les bons rapports d’apparence entre Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, l’entraîneur argentin de l’OM serait relativement déçu du dernier mercato et des choix de son président…

« Suis-je satisfait du travail de Sampaoli ? D’un point de vue général, je suis très satisfait. Si on regarde où on était il y a un an, la situation a changé radicalement », indiquait récemment Pablo Longoria, qui semble donc très satisfait du travail effectué par Jorge Sampaoli depuis un peu plus d’un an sur le banc de l’OM. Pourtant, la réciproque n’est pas forcément vrai, et notamment en ce qui concerne les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac cet hiver à l’OM.

Sampaoli et Longoria plus sur la même longueur d’onde ?

Comme l’a révélé RMC Sport, Jorge Sampaoli juge l'effectif de l'OM trop jeune par rapport à la concurrence en Ligue 1 et estime qu’il faudra du temps aux nouvelles recrues hivernales pour y trouver leurs marques. Par ailleurs, il attendait plus de nouveaux éléments au cours du mercato hivernal, contrairement à Pablo Longoria qui estime que le job a été fait. Reste à savoir cette situation laissera des traces entre les deux hommes.