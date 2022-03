Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier sensible du moment est déjà réglé !

Publié le 9 mars 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Malgré les spéculations concernant un possible départ d’Arkadiusz Milik l’été prochain, l’entourage du buteur de l’OM a éteint l’incendie à ce sujet.

Actuellement en froid avec Jorge Sampaoli qui ne lui accorde pas le temps de jeu qu’il souhaiterait à l’OM, Arkadiusz Milik vivrait très mal la situation. Il a même été annoncé que le buteur polonais envisagerait de claquer la porte du club phocéen en fin de saison si son entraîneur était toujours en place, et la nouvelle a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Mais le clan Milik a tenu à mettre les choses au clair…

« Il n’a jamais dit qu’il voulait partir »