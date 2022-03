Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik a fixé une incroyable condition pour son avenir !

Publié le 8 mars 2022 à 17h10 par A.M.

Alors que la situation semble tendue entre Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik, le buteur polonais ne souhaiterait pas poursuivre l'aventure à l'OM avec le technicien argentin.

Depuis quelques mois, la tension monte entre Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik. Il faut dire que l'entraîneur de l'OM utilise le Polonais avec parcimonie ce qui semble agacer le joueur. Après la défaite contre l'AS Monaco, Milik ne cachait d'ailleurs pas sa frustration. « Sur les deux derniers matchs, je n’ai pas joué, or pour moi, le rythme, c’est très important. Je me sens mieux quand je joue tous les trois jours. Il me manque du temps de jeu pour être meilleur. Vous voyagez beaucoup, vous ne jouez pas, et ça peut vous manquer… Mais à la fin, c’est le coach qui décide, et je respecte ses choix », assurait-il en zone mixte afin de justifier sa prestation mitigée. Et le point de non-retour aurait été atteint.

Milik ou Sampaoli, Longoria va devoir trancher