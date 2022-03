Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli totalement lâché par son vestiaire ? La réponse !

Publié le 9 mars 2022 à 4h00 par A.M.

Alors que l'OM traverse une période délicate, Jorge Sampaoli aurait de moins en moins de soutien dans le vestiaire marseillais au sein duquel sa gestion est critiquée.

Depuis quelques semaines, l'OM traverse une période compliquée et reste sur trois matches sans victoire en Ligue 1 ce qui fragilise leur place sur le podium. Les choix de Jorge Sampaoli sont donc vivement critiqués, mais le technicien argentin assurait avoir toujours la confiance de son vestiaire : « On doit encore plus insister dans notre idée de jeu et notre manière de défendre. Ce groupe est toujours à mes côtés ». Toutefois, selon les informations de Florent Germain, ce n'est pas tout à fait le cas puisque plusieurs Marseillais vivraient mal la gestion de Sampaoli.

Plusieurs joueurs ont lâché Sampaoli