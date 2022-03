Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé est très attendu à Madrid !

Publié le 9 mars 2022 à 3h15 par A.M.

Présent en conférence de presse en marge du huitième de finale retour de la Ligue des champions, Luka Modric en a profité pour lancer un appel du pied à Kylian Mbappé.

Comme révélé par le10sport.com, Kylian Mbappé dispose d'un accord verbal avec le Real Madrid. Par conséquent, une arrivée de l'attaquant du PSG au sein du club merengue à la fin de la saison semble prendre forme, ce qui réjouit Luka Modric. Présent en conférence de presse, le milieu de terrain madrilène ne cache pas sa volonté de vouloir jouer avec Kylian Mbappé.

«On veut toujours jouer avec de grands joueurs et il en fait partie»