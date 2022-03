Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Daniel Riolo valide l'arrivée de Pascal Dupraz !

Publié le 9 mars 2022 à 3h30 par A.M.

Arrivé sur le banc de l'ASSE en fin d'année dernière, Pascal Dupraz a donné une nouvelle dynamique aux Verts comme le souligne Daniel Riolo.

Après une première partie de saison catastrophique, l'ASSE a décidé de se séparer des services de Claude Puel, remplacé par Pascal Dupraz. Et le choix semble être le bon puisque les Verts ont redressé la barre en remportant 4 de leurs 6 derniers matches en Ligue 1. Lors de cette série, ils sont simplement inclinés face au PSG. Résultat, au classement, l'ASSE est sortie de la zone rouge et s'est replacé dans la course au maintien. Daniel Riolo salue donc le travail de Pascal Dupraz.

«Dupraz a réussi à booster l'équipe au niveau du caractère»